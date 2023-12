Free Pro rétropédale sur une récente évolution

Les nouveaux clients de Free Pro désormais demander jusqu’à 3 répéteurs WiFi contre 10 auparavant.

Une évolution de courte durée. Après avoir permis le 25 septembre 2023 dernier à ses nouveaux clients la souscription sur demande jusqu’10 répéteurs WiFi au maximum contre 3 initialement, Free Pro fait machine arrière dans sa nouvelle brochure tarifaire mise en ligne cette semaine, “40 € par répéteur avec un maximum de 3 mis à disposition“, est-il désormais fait mention dans la présentation de son offre Freebox Pro fibre 10G EPON proposée à 39,99€/mois pendant 1 an puis à 49,99€/mois. Pour le reste, rien ne change dans la liste des équipements disponibles sur demande comme des disques durs SATA 1 To (40€) et un kit de mise en baie Freebox Pro 1U (59€).

Sont en revanche inclus dans l’offre, le boîtier Freebox Pro, un modem 4G, une carte SIM pour le service Business Continuity, un boîtier ONU pour le raccordement fibre optique et une carte SIM permettant d’activer un forfait mobile Free Pro.

Lancé il y a près de deux ans, Free Pro a conquis près de 50 000 clients sur ses offres PRO (Freebox Pro et mobile Free Pro) et ouvert 170 000 lignes mobiles“, a fait savoir fin novembre Stéphane Lemaitre, son directeur commercial.

Les TPE, PME et collectivités locales restent le coeur de cible de l’entreprise et représentent 80% des ventes. Free Pro projette de doubler son nombre de clients d’ici fin 2024. L’opérateur se fait petit à petit une place sur le marché de l’entreprise et occupe aujourd’hui 2% des parts de marché de la box entreprise. “Si nous poursuivons à ce rythme, nous serons à 10% d’ici cinq ans”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox