Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une “giga” occasion pour les abonnés au forfait 2€, des mises à jour et une évolution

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Freebox Delta : une nouvelle mise à jour 1.5.2 a été déployée pour le Player Devialet. Free n’a pas communiqué les correctifs et améliorations apportés. Plus d’infos…

les abonnés Freebox peuvent désormais s’abonner à des chaînes payantes directement depuis la version web d’Oqee. Plus d’infos…

Free a lancé une nouvelle mise à jour 1.7.1 d’Oqee sur Smart TV Samsung. Le panneau de contrôle se referme désormais automatiquement sur votre téléviseur. Un enregistrement change à présent instantanément de catégorie après le visionnage, le design de l’écran “Annule l’enregistrement”a été revu. Plus d’infos…

Freebox TV : un bouquet de 22 chaînes (Maghreb+) tombe à 1€ uniquement en décembre au lieu de 8,99€/mois. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : un nouveau jeu PC survitaminé à récupérer gratuitement. De l’action dans une boucle temporelle à vivre grâce à Deathloop. Plus d’infos…

Oqee Ciné : Free lance de nouveaux films gratuits sur la Freebox, et avec This is It (Michael Jackson). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance un nouveau booster 5 Go attractif pour son forfait 2€, et réplique à la concurrence. De quoi profiter de 5 Go en France métropolitaine au lieu de 50 Mo et des appels illimités au lieu de 2 heures d’appels pour 2,99€/mois supplémentaires. c’est la meilleure formule proposée à ce jour par l’opérateur sur son petit forfait. Plus d’infos…

5G : l’opérateur entame son réveil sur le déploiement de la bande 3,5 GHz. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Lancement de la Freebox V9 : ça sera plutôt pour le début de 2024. Plus d’infos…

Free va permettre à ses abonnés Freebox de paramétrer la manière dont il les démarche. Plus d’infos…

Free prévoit d’améliorer sa procédure de déménagement pour ses abonnés Freebox. Plus d’infos…

Canal+ annonce avoir résolu l’incident empêchant des abonnés Freebox d’accéder à ses chaînes. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox