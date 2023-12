Canal+ annonce avoir résolu l’incident empêchant des abonnés Freebox d’accéder à ses chaînes

Retour à la normale pour les abonnés Freebox dont l’accès à Canal+ est impossible depuis près de 3 jours. Si l’anomalie persiste, la filiale de Vivendi explique la marche à suivre.

“L’incident évoqué est résolu”, les abonnés Freebox privés des chaînes Canal+ depuis le 4 décembre y ont désormais accès, a annoncé hier en début d’après-midi, l’assistance Canal+.

Malgré une intervention technique effectuée la veille, le problème persistait parfois chez certains abonnés. Un message d’absence de droits s’affichait encore et toujours sur leur écran de leur TV. “Il se peut cependant que vous deviez réactiver vos droits via votre espace client”, a informé la filiale de Vivendi avant de donner la marche à suivre si l’anomalie continue : “n’hésitez pas à contacter un conseiller pour un diagnostic en ligne. Vous pouvez demander à être rappelé via votre espace, sélectionnez la thématique de votre choix et cliquez sur “Rappel immédiat”.

Un problème technique de même nature a été détecté également sur les Bbox de Bouygues Telecom. Pour l’heure, l’incident est toujours indiqué “en cours”, les équipes de l’assistance n’ont pas encore communiqué sur la résolution de celui-ci.

