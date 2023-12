Free envoie des mails promotionnels à ses abonnés Freebox et Free Mobile pour Noël

Amazon Prime et sa livraison rapide et gratuite ou encore jusqu’à 200€ de réduction sur un smartphone, Free lance une opération spéciale Noël par mail à destination de ses abonnés.

A l’approche des fêtes de Noël, Free démarche tous les ans ses abonnés par mail pour leur proposer différentes offres. C’est le cas cette semaine à travers une nouvelle vagues de courriels promotionnels. Pour les abonnés Freebox Révolution et Pop, l’accent est mis sur Amazon Prime offert pendant 6 mois : “En manque de temps pour vos cadeaux de Noël ? Profitez de la livraison Prime gratuite avec votre offre Freebox”, invite l’opérateur.

C’est l’occasion pour lui de mettre en avant la livraison en 1 jour ouvré avec Amazon Prime et l’accès à Prime Video et son catalogue XXL de films et séries.

Pour les abonnés Free Mobile, l’opérateur annonce des “offres exceptionnelles pour un Noël exceptionnel”. Après les “Black Free Days”, l’opérateur lance “Un Noël Wooow” sur une sélection de smartphones dans sa boutique en ligne. Pas de moins de 200€ sont par exemple remboursés sur le Galaxy Z Flip5 pour tout achat d’ici le 27 décembre. Pour une ambiance plus chaleureuse, l’opérateur inviter aussi à “foncer” en boutique pour découvrir ses promotions.

Par défaut, les abonnés Free bénéficient par mail des informations commerciales de l’opérateur et de ses partenaires. Pour ceux qui souhaiteraient refuser tout démarchage, il est possible de ne plus recevoir d’informations commerciales directement via leur espace abonné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox