Free Mobile lance des promos pour un “Noël Wow”

Des smartphones Xiaomi, Oppo et Samsung en réduction chez Free Mobile.

Après les “Black Free Days”, l’opérateur lance “Un Noël Wow” sur une sélection de smartphones dans sa boutique en ligne. Vous pourrez bénéficier jusqu’à 160 euros de réduction.

Certains modèles comme l’Oppo Reno8 256 Go et le Xiaomi 12T sont accessibles à 1€ après remise puis respectivement 17,99€/mois et 18,99€/mois pendant 2 ans via Free Flex. Dans le détail, le Xiaomi 12T profte d’une Offre de remboursement de 110€. Le Oppo Reno 8 bénéficie d’une ODR du fabricant de 55€ et une seconde de Free à 33€.

Pour les fans de smartphones pliables, le Samsung Galaxy Z Flip4 profite pour sa part d’une remise immédiate de 110€ et d’un bonus reprise de 100€. Soit 289€ comme premier versement après remise puis 24,99€/mois avec Free Flex.

Pour prfiter d’une ODR Free Mobil, il faut être abonné et se rendre sur votre Espace Client pour demander votre remboursement. Saisissez ensuite le numéro IMEI du smartphone présent sur l’étiquette du coffret ou sur votre facture. Vous avez 30 jours à compter de la date de votre commande pour adresser votre demande. S’il s’agit de l’offre d’un fabricant, il faudra se référer au bulletin de participation comme ici avec Oppo.

