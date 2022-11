Les astuces Free en vidéo : donnez un coup de boost à votre forfait 2€

Votre forfait Free Mobile à 2 euros ne vous suffit pas ? Vous pouvez le booster !

Nouveau numéro de notre série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaille, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Aujourd’hui nous nous intéressons au forfait 2€ (ou 0€ pour les abonnés Freebox) de Free Mobile. Un forfait très light en data et avec uniquement 2 heures de communications. Si ça n’est pas suffisant pour vous, vous n’êtes pas obligés de migrer vers le forfait Free illimité à 15,99€ (ou 19,99€ pour les non-abonnés Freebox) puisque Free propose depuis peu une option bosster. Celle-ci vous permet pour 2,99€/mois en sus de bénéficier de 1 Go de data et des appels illimités. On vous explique tout en vidéo



