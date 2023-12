Free Mobile lance un nouveau booster 5 Go très attractif pour son forfait 2€, et réplique à la concurrence

C’est le moment propice pour profiter de la meilleure formule de Free Mobile pour son forfait 2€.

Dans un marché concurrentiel et à l’heure où ses rivaux ont augmenté leurs prix sous couvert de l’inflation, Free Mobile continue marquer le coup. S’il a bloqué le prix de ses deux forfaits historiques jusqu’en 2027, l’opérateur propose également un Booster sur son forfait 2€, plus ou moins attractif selon les périodes. Ce 7 décembre et à l’approche des fêtes de Noël, Free Mobile dégaine sa meilleure formule déjà proposée durant tout l’été. Il s’agit d’un Booster 5 Go à 2,99€/mois.

“Vous profitez en France métropolitaine de 5 Go par mois au lieu de 50 Mo (au-delà 0,05€/Mo) et des appels illimités au lieu de 2h par mois. En Europe et DOM, c’est 6 Go par mois (au-delà 0,0021€/Mo) et des appels illimités”, précise l’opérateur qui met donc fin à sa précédente offre qui incluait seulement 1 Go de data au même prix. Seul bémol, pas moins de 10€ de frais d’activation seront facturés aux abonnés actuels.

Les nouveaux abonnés et les existants au forfait 2€ désireux d’opter pour cette formule payeront au total 4,99€/mois. Mieux encore, les abonnés Freebox en profitent au prix de 2,99€. Le petit forfait de Free devient encore plus attrayant avec la prise en charge (en cours de déploiement) de la VoWiFi et VoLTE.

L’opérateur souhaite ainsi rivaliser avec la concurrence sur ce type d’offre d’entrée de gamme. Ce nouveau booster est la réponse à la nouvelle offre de B&You qui inclut 5 Go à 4,99€/mois en France métropolitaine et 5 Go en Europe et Dom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox