Facebook Messenger : Meta lance enfin le chiffrement de bout en bout par défaut et annonce plusieurs nouveautés

Une belle avancée pour la sécurité des données des utilisateurs.

Annoncée pour 2023, la fonctionnalité va cependant prendre quelques mois à arriver du fait du nombre d’utilisateurs. S’il était possible d’utiliser ce modèle de chiffrement en cochant une option auparavant sur Messenger, le groupe propriétaire de WhatsApp, Facebook ou Instagram annonce le déploiement du chiffrement de bout en bout par défaut pour l’ensemble de ses utilisateurs. Et ils sont nombreux.

Avec un milliard de personnes à faire passer au chiffrement bien plus sécurisé, le déploiement est progressif, mais Meta est assez confiant pour estimer qu’il sera disponible pour tous d’ici aux prochains mois. Ce protocole avait déjà été lancé sur WhatsApp et permet d’assurer que le contenu de vos conversations reste inaccessible à toutes personnes extérieures.

Dans son communiqué, la firme annonce également plusieurs nouveautés : la possibilité d’éditer des messages, les messages éphémères durent désormais 24 heures après avoir été envoyées… Meta explique également améliorer l’envoi de photos et de vidéos via son service, en rendant les contenus plus facilement accessibles, en améliorant la qualité d’image. La qualité HD est en ce moment testée est devrait être lancée dans les prochains mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox