Reef : “on passe aux choses sérieuses”, le concurrent créé par Free pour écraser Free vous donne rendez-vous la semaine prochaine

En plus de sa publicité spéciale Noël, Reef prépare une surprise la semaine prochaine à défaut d’un calendrier de l’avent hilarant comme l’année dernière.

Que mijote Reef en cette fin d’année 2023 ? Si Free ne semble pas décidé à présenter sa Freebox V9, son outil publicitaire semble prêt à faire rayonner les coeurs pour Noël. Interpellé sur les réseaux sociaux au sujet de l’absence de lancement de calendrier de l’avent cette année alors que celui de 2022 valait le détour, le concurrent créé par Free pour écraser Free, a répondu le 6 décembre sur X : “cette année on passe aux choses sérieuses. rendez-vous la semaine prochaine”.

Non, cette année on passe aux choses sérieuses. Rendez-vous la semaine prochaine 🎄 — Reef ☎️ (@reef_telecom) December 6, 2023

En attendant de savoir de quel bois se chauffe Reef, on vous laisse en compagnie de sa nouvelle publicité spéciale Noël. Depuis près de 2 ans maintenant, l’outil publicitaire de Free lance régulièrement de nouveaux épisodes toujours dans le même esprit drôle et décalé. Pas certain que se faire livrer par des rennes son nouveau smartphone acquis via Free Flex, soit toutefois une bonne idée.



