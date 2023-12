Microsoft prépare sa boutique d’applications mobiles

Microsoft veut créer sa boutique d’applications mobiles tournée vers le jeu sur mobile.

Phil Spencer, le dirigeant de Xbox à confirmé lors la convention Comic Con Experience 2023 (CCXP) de São Paulo que Microsoft discute avec des partenaires pour le lancement d’une boutique d’applications mobiles tournées vers le jeu. ” C’est un élément important de notre stratégie et nous y travaillons activement aujourd’hui, non seulement seuls, mais en discutant avec d’autres partenaires qui aimeraient aussi avoir plus de choix pour la monétisation sur mobile ” a-t-il déclaré.

” Aujourd’hui, sur les smartphones, vous n’avez pas le choix “, précise Phil Spencer et ajoute : ” Pour que Xbox soit pertinent non seulement aujourd’hui, mais aussi pour les 10, 20 prochaines années, nous devront être forts sur de nombreux écrans. ”

Après une longue bataille, le rachat d’Activision Blizzard King a été finalisé en octobre dernier. Pour rappel, King est un éditeur spécialisé dans les jeux mobiles. Il est à la tête de grosses licences comme Candy Crush ou encore Heartstone.

Avec la mise en place dès mars 2024 du Digital Markets Act (DMA) en Europe, qui devrait obliger Google comme Apple à ouvrir leurs écosystèmes mobiles aux autres boutiques d’applications tierces. Cela représenterait le bon moment pour Microsoft pour faire son arrivée sur le marché des magasins d’applications. Même si Phil Spencer n’annonce pas de date de lancement, ” Je ne pense pas que ce soit dans plusieurs années. Je pense que c’est plus tôt que cela. ”

Source : GNT

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox