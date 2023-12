Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : le forfait à 2€ passe à la vitesse supérieure, Bouygues décroche sa licence…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

6 décembre 2011 : Facebook débarque sur la Freebox !

Peu de temps après l’oiseau bleu, c’est au tour du livre bleu d’être proposé sur la Freebox Revolution. L’opérateur de Xavier Niel annonçait en effet l’intégration d’une application Facebook dédiée à la Freebox Revolution, permettant d’utiliser le réseau social comme sur un ordinateur mais… sur le téléviseur. Une première pour une box triple-play.

6 décembre 2012 : Free Mobile enrichit son forfait à 2€

Free avait déjà secoué la concurrence avec son forfait mobile à 2€ et il réitère l’opération en 2012 en proposant un forfait “4 fois moins cher” que la concurrence intègrant 2h d’appels au lieu d’une précédemment, SMS illimités et augmente même son option data en réduisant son prix afin d’obtenir les MMS illimités en France métropolitaine et 30 Mo de data pour 0.99€/mois en plus. Les abonnés avaient également, à compté du 6 décembre 2012, accès à FreeWiFi Secure, le réseau communautaire de Free pour internet illimité.

Un spot publicitaire concis pour cet enrichissement d’offre.

6 décembre 2019 : Free lance son offre spéciale pour les amateurs de lecture et ça ne passe pas

Un gros couac chez Free. L’opérateur annonçait en effet, le 06 décembre 2019, l’intégration d’une offre en partenariat avec Youboox sur les forfaits mobiles et Freebox à partir du 1er février 2020. Le hic ici, est que cette offre allait engendrer une augmentation automatique du forfait des abonnés concernés pour 0.99€ supplémentaires.

Si l’offre peut être alléchante, avec plus de 50 000 livres accessibles depuis un support mobile, la pratique n’est cependant pas passée inaperçue. Face au mécontentement des abonnés, l’intégration de Youboox One a finalement été annulée, pour devenir une possible option à souscrire, si vous le désirez uniquement.

6 décembre 2021 : Amazon Prime offert 6 mois aux abonnés Freebox Révolution

Surprise pour tous les abonnés Freebox en cette fin d’année 2021, l’opérateur incluait dans son offre la plus mythique 6 mois d’abonnement offerts à Amazon Prime. Un service qui inclut énormément d’avantages et qui était déjà intégré aux offres Freebox Delta. C’est encore le cas aujourd’hui et l’offre a même été étendue aux abonnés Freebox Pop et même aux abonnés Freebox mini 4K ayant lié leur forfait mobile à leur offre fixe.

8 décembre 1994 : Bouygues Telecom obtient la troisième licence GSM

Les débuts de Bouygues Telecom dans le mobile. Via un arrêté daté du 8 décembre 1994, le groupe Bouygues a obtenu l’autorisation d’établir son propre réseau et de l’exploiter. Si ses concurrents sont arrivés 4 ans avant lui, il a fallu s’adapter pour que Bouygues Telecom trouve sa place sur le marché. Il commercialisera ses premières offres deux ans plus tard.

8 décembre 2020 : le réseau Free Mobile bénéficie d’un coup de boost

Une date qui marquera une amélioration des performances du réseau Free Mobile. Le 8 décembre 2020, l’opérateur passe à la 4G Mimo 4X4 avec 256 QAM sur ses sites mobiles. Des termes bien techniques derrières lesquels se cachent deux technologies permettant d’augmenter drastiquement la vitesse de l’internet mobile sur le réseau de Free Mobile, à condition d’avoir un smartphone compatible. Plus concrètement, les abonnés Free Mobile pouvaient ainsi théoriquement atteindre des débits descendants en 4G ++ jusqu’à 780 Mbits/s contre 450 Mbits/s jusqu’à présent, soit une augmentation de 73%.

10 décembre 2010 : clap de fin pour Initial par Canalsat

Vous souvenez vous du bouquet Initial par Canalsat ? Il s’agissait d’un bouquet de chaînes à péage en France, lancé par le groupe Canal en 2009. L’offre proposait une vingtaine de chaînes payantes, ainsi que 13 chaînes diffusées en clair par satellite plus les 18 chaînes gratuites de la TNT pour 9.99€ par mois. Cependant, cette offre n’aura pas convaincu puisque un an après son lancement, Canal arrêtera de la commercialiser le 10 décembre 2010. A l’époque, les abonnés ayant souscrit à ces offres ont bénéficié de l’intégralité des chaînes de Canalsat Thématique, sans surcoût et jusqu’à la fin de leur contrat, puis ont dû choisir entre se désabonner ou souscrire au bouquet Canalsat classique.

10 décembre 2013 : Free inclut la 4G dans son forfait à 2€

Une semaine après l’avoir inclus dans son offre à 19.99€, Free Mobile propose dès le 10 décembre 2013 la 4G à ses abonnés au forfait à 2€ par mois. Le tout est bien sûr intégré sans surcoût. Voici ce que proposait le petit forfait de Free au 10 décembre 2013.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox