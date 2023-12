Free récompensé au Sommet de l’Inclusion Economique

Free croît en la diversité, aux talents, sans avoir la religion du diplôme et s’en voit désormais récompensé.

Et l’Award de l’inclusion économique est attribué à… l’Université de Free. Le mardi 28 novembre s’est ténu le Sommet de l’Inclusion Economique, organisé par la Fondation Mozaïk dont Free est un partenaire depuis 10 ans.

Au programme de ces rencontres au sein du Ministère de l’Economie et des Finances : des échanges autour de l’inclusion par l’emploi et la diversité, mais aussi la remise des Awards de l’Inclusion, dont Free a été l’un des grands gagnants. Son projet de VAE formation diplômante, visant à recruter des talents sans notion de diplôme et leur permettant d’évoluer ensuite en interne pour une reconnaissance académique quelques années plus tard, a fait mouche. “C’est la reconnaissance d’un travail de longue haleine mené par nos équipes RH pour proposer à tous nos publics des formations diplomantes qui valorisent la diversité des parcours professionnels de nos collaborateurs”, se félicite aujourd’hui l’opérateur.

“Chez Free, nous proposons à nos salariés un dispositif de validation des acquis de l’expérience assez classique qui permet au bout d’un an d’ancienneté d’être accompagné sur un dispositif de diplôme certifiant”, a pour sa part expliqué en septembre dernier, Rassam Yaghmaei, responsable du pôle Talent d’Iliad-Free lors de l’annonce de la participation de l’opérateur aux Awards de l’inclusion numérique.

Fin octobre, le numéro 2 d’Iliad, Thomas Reynaud, a renouvelé le partenariat de Free avec la fondation Mozaïk RH tout en appelant Orange et Bouygues Telecom à rejoindre l’aventure à ses côtés et ceux de SFR afin d’aider les talents de la diversité à trouver leur place dans le monde du travail.

Depuis sa création il y a 15 ans, Mozaik a permis à 17 000 jeunes issus de la diversité de trouver leur place dans le monde du travail. Free y a participé notamment grâce à sa présence aux meet-up Emploi Formation organisés par la Région Île-de-France, et l’organisation d’un meet-up dédié aux métiers de la fibre dans son centre de formation d’Argenteuil.

Par ailleurs, toutes les offres d’emploi de Free ainsi que du groupe iliad sont diffusées sur la plateforme « Diversifiez vos talents » de la Fondation Mozaïk. La Fondation d’entreprise Free a par ailleurs lancé le programme Propulsion, permettant à ses collaborateurs d’accompagner des jeunes dans leur entrée dans la vie active.

Crédits Photos : Mozaïk

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox