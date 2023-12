Iliad annonce vouloir “gérer proactivement son endettement” via plusieurs opérations

La maison-mère de Free lance une offre de rachat sur ses obligations à échéance février et octobre 2024.

Iliad a annoncé ce 6 décembre souhaiter gérer proactivement son endettement et étendre ses échéances moyennes. Pour ce faire, le groupe de Xavier Niel lance “une offre de rachat en numéraire portant sur ses emprunts obligataires d’un montant nominal respectif de 600 millions d’euros portant intérêt au taux de 0,750% et venant à échéance le 11 février 2024 et 650 millions d’euros d’euros portant intérêt au taux de 1,500% et venant à échéance le 14 octobre 2024”, a-t-fait savoir dans un communiqué.

Dans un second temps, Iliad affirme son intention de procéder, “sous réserve des conditions de marché, à une émission d’obligations seniors non garanties libellées en euros”, dites “Nouvelles Obligations”. L’offre de rachat est soumise à la réalisation réussie de cette nouvelle émission.

En février 2023, Iliad avait réussi avec succès une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros. La transaction avait rencontré une forte demande des investisseurs et avait permis au groupe de refinancer une partie de sa dette bancaire existante en renforçant sa structure financière et sa liquidité, tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette. Iliad est ainsi un émetteur majeur sur le marché européen des obligations seniors avec un encours de 4,5 milliards d’euros début 2023.

