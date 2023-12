Free lance de nouveaux films gratuits sur la Freebox, et avec Michael Jackson inside

Free propose une bonne dose d’histoire pour les fans de cinéma mais aussi de l’aventure avec 6 nouveaux films.

Nouvel arrivage de contenus sur OQEE Ciné, la plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité de Free. Celui-ci donne accès à un catalogue de plus de 500 films et séries sur toutes les Freebox, même mini 4K mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Comme chaque semaine, la plateforme s’enrichit de nouveaux films, que vous pouvez ainsi découvrir. Et à partir de ce vendredi, Michael Jackson, le Roi de la pop, a disparu depuis 14 ans et pourtant sa musique reste actuelle et plébiscitée par des millions de fans dans le monde. This is it est le documentaire évènement qui dévoile la face cachée de l’artiste, dans les coulisses de sa dernière tournée inachevée. Ce perfectionniste, chanteur, danseur, chorégraphe et metteur en scène avait préparé ce spectacle avec passion. Un grand moment d’émotion.

Avec Chris Rock, Tracy Morgan, Kevin Hart et Martin Lawrenceréunis, la comédie Panique aux funérailles s’annonce bien. Comme en plus elle se déroule lors d’un enterrement, elle s’annonce déjantée!

Quand on est perdu dans la jungle Amazonienne et poursuivi par des tueurs à la recherche d’une précieuse statuette, Dwayne “The Rock” Johnson est de loin la meilleure personne à avoir avec soi. C’est ce que va vite réaliser le fils de truand qui se retrouve dans cette fâcheuse situation. Bienvenue dans la jungle… si vous avez le coeur bien accroché.

Le Dragon des mers ravira petits et grands. Ceux qui ont gardé leur âme d’enfant découvriront enfin le secret des origines d’un des mystères les plus du 20è siècle.

Les plus jeunes sont gâtés avec l’arrivée de Milo le lapin et de ses adorables aventures du quotidien.

Les Stars de la semaine sont 3 et n’ont pas froid aux yeux : Les Drôles de dames version Drew Barrymore, Cameron Diaz et Lucy Liu c’est karaté, déguisements et espionnage… et une bonne dose de sex-appeal.



