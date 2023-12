Orange et Nokia annoncent un record de 800 Gb/s sur le câble Dunant

Le câble transatlantique Dunant a atteint un débit de 800 Gb/s lors d’un test de transmission réalisé par Orange et Nokia.

Une transmission atteignant les 800 Gb/s sur 6 600 km à travers le câble transatlantique Dunant a été effectuée, un record. En service depuis 2020, le câble Dunant relie Virginia Beach et Saint Hilaire de Riez. En 2021, le débit atteignait les 400 Gb/ s, le débit a donc été doublé en deux ans. Ce test permet de valider la capacité d’Orange à augmenter la capacité de son réseau optique existant pour prendre en charge les services 400GE de bout en bout et 800GE. De plus, une liaison de 7 345 km entre Virginia Beach et Paris a permis d’établir un débit de 700 Gb/ s, un débit plus que doublé puisque ce dernier atteignait les 300 Gb/ s en 2021.

C’est donc un succès pour l’optique super cohérente Nokia PSE-6 et démontre la potentialité des câbles sous-marins installés à recevoir des mises à jour pour obtenir de meilleurs débits. Et cela en réduisant le nombre d’optiques et ainsi de réduire la consommation d’énergie.

” Cet essai démontre l’engagement d’Orange à soutenir une échelle de réseau toujours plus grande et de nouveaux services à haut débit sur notre réseau mondial existant, qui, combinés à nos réseaux sous-marins, alimentent véritablement la connectivité mondiale. pour nos clients. Nous sommes heureux d’être le premier opérateur à valider la dernière génération d’optiques super cohérentes de Nokia dans une application sous-marine en tant que facteur important répondant à notre besoin constant de mises à niveau de réseau, avec une efficacité spectrale élevée, une durabilité et une flexibilité de déploiement opérationnel.” a déclaré Jean-Louis Le Roux, Vice-Président Réseaux Internationaux chez Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox