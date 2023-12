Comment Bouygues Telecom justifie une hausse de 4€/mois à venir de l’abonnement de certains abonnés Bbox

Une double explication pour justifier des factures qui vont flamber : l’augmentation des coûts d’exploitation alliée à une forte hausse à venir du tarif de la location de lignes ADSL d’Orange.

Et ça continue encore et encore. Après avoir réduit la période de promotion de 12 à 6 mois sur ses offres fixes mais aussi augmenté la facture de 1 et 3€ de ses abonnés existants, Bouygues Telecom poursuivra sa stratégie de hausse tarifaire en 2024. Et cette fois, l’opérateur a décidé d’y aller franco en annonçant par mail à certains clients que leur facture va augmenter de 4€/mois.

Pour justifier cette réévaluation de certains de ses tarifs, Bouygues Telecom invoque encore et toujours la hausse de ses coûts d’exploitation dans un contexte inflationniste mais pas seulement. Les coûts d’accès au réseau fixés par l’Etat l’obligeraient à revoir ses prix. L’opérateur fait allusion à la hausse à la décision critiquée de l’Arcep d’augmenter à compter du 1er janvier prochain, le prix du dégroupage de 1,23 euros, à 11,27 euros. La location de lignes ADSL coûteront donc plus chère aux opérateurs. Bouygues Telecom semble a voir donc fait le choix de la répercuter sur la facture de ses abonnés.

Dans son courriel, l’opérateur rappelle également son rang d’opérateur n°1 pour la connexion Internet à domicile. Et pour la 4° fois consécutive, nous avons aussi été désignés opérateur n°1 en WiFi. Cette double reconnaissance traduit notre volonté de vous offrir la meilleure qualité de service”, indique-t-il avant de s’expliquer davantage”. Selon lui, pour maintenir ce niveau de qualité et accompagner l’évolution des usages, tout en continuant d’investir dans l’internet très haut débit, il faut donc passer à la casse mais si la rentabilité est au rendez-vous trimestre après trimestre.

Le 1er novembre dernier, l’opérateur qui recrute de nombreux abonnés, a affiché un chiffre d’affaires en progression de 3% par rapport à fin septembre 2022 à 5,7 milliards d’euros sur les 9 premiers mois de l’année. L’EBITDA après Loyer a lui augmenté de 143 millions d’euros sur un an à 1 451 millions d’euros, soutenu par la croissance de l’activité et la bonne maîtrise des coûts.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox