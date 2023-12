Free prévoit d’améliorer sa procédure de déménagement pour ses abonnés Freebox

Parfois peu claire pour certains abonnés, la procédure de déménagement d’abonnement Freebox va être revue et améliorée en 2024.

Il arrive comme tout le monde à de nombreux abonnés Freebox de déménager à un moment donné dans leur vie. Si certains résilient, d’autres au contraire embarquent leur box avec eux. Il leur faut alors se rendre sur leur espace abonné, dans la rubrique “déménager mon abonnement”. Différents cas possibles sont alors proposés, il suffira de choisir celui qui vous convient le mieux.

“Une fois votre date de déménagement connue et dans l’idéal 15 jours avant, il vous suffira, une fois saisi les informations relatives à votre nouveau logement, de vous rendre dans cette même rubrique et de cliquer sur le lien “Lancer mon déménagement” pour procéder au déménagement de votre accès Freebox sur votre nouvelle adresse”, explique Free.

Seul hic, l’opérateur n’indique pas qu’il est bien entendu nécessaire de disposer des clefs du nouveau logement lors de la commande du nouvel accès 15 jours à l’avance. “On retrouve des abonnés qui lancent un déménagement avec l’ancien occupant encore présent et ne comprennent pas pourquoi cela coince”, a fait savoir Busyspider à l’opérateur. “La procédure de déménagement actuelle va être revue et améliorée. Nous en saurons plus probablement début de l’année prochaine”, lui a répondu Free.

Aujourd’hui, une fois que l’abonné a validé son déménagement, son forfait dans son ancien logement continue à fonctionner jusqu’au dernier jour du mois de sa demande de déménagement. Celle-ci n’entraîne aucun frais de résiliation, la Freebox est conservée.

En revanche, les options éventuellement souscrites seront automatiquement résiliées (chaînes TV, options téléphoniques, etc), il sera nécessaire de les réactiver une fois le nouvel abonnement en place. S’agissant du service multi-TV, il est obligatoire de résilier l’option et renvoyer le boîtier TV supplémentaire avant le déménagement.

Pour récupérer son abonnement Canal+, une manipulation supplémentaire est également à effectuer depuis l’espace abonné. Il vous sera demandé de saisir les identifiants de votre ancien abonnement Free pour pouvoir valider le transfert. “Attention, vous devez avoir déménagé et l’accès à Internet de votre nouvelle adresse doit être activé”, informe Free.

