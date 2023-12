Abonnés Freebox et Prime : un nouveau jeu PC survitaminé à récupérer gratuitement

De l’action dans une boucle temporelle à vivre grâce à Deathloop, offert avec Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, un nouveau triple A est disponible. Vous pouvez le récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, le jeu vous appartiendra et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Deathloop est un FPS nouvelle génération d’Arkane Lyon, le studio acclamé à l’origine de Dishonored. Dans Deathloop, deux assassins rivaux sont piégés dans une boucle temporelle sur l’île de Blackreef, condamnés à répéter la même journée pour toujours. Dans la peau de Colt, votre seule chance de vous échapper est de mettre fin au cycle en assassinant huit cibles clés. Apprenez à chaque cycle, essayez d’autres approches, trouvez de nouvelles armes et aptitudes. Vous devez tout tenter pour briser la boucle.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

