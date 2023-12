Free améliore le maillage de son réseau de distribution

Free inaugure une boutique dans la commune de Montigny-le-Bretonneux, la quatrième dans le département des Yvelines.

En constante évolution, le réseau de distribution de Free a pour ambition de rendre accessible les offres mobile et fixe de l’opérateur au plus grand nombre partout en France. Pour recruter, son site internet est son premier point d’accès mais aussi de plus en plus son réseau de distribution physique qui ne cesse de s’étoffer.

Le 8 décembre, Free a ajouté une nouvelle boutique à sa liste dans l’Hexagone avec l’inauguration d’un premier espace de ventes, découvertes et conseils à Montigny-le-Bretonneux au sein du centre commercial espace Saint-Quentin, au 5 rue Colbert.

L’opérateur renforce ainsi sa présence physique dans les Yvelines à l’ouest de Paris en région Île-de-France puisqu’il disposait jusqu’à présent de trois boutique dans le département, à savoir dans dans le centre commercial Velizy 2 depuis 2018, de Parly 2 à Le Chesnay depuis 2020, et enfin dans la commune de Plaisir. Aujourd’hui, il dispose de plus de 220 boutiques dans l’Hexagone contre 150 en décembre 2021 ou encore 100 Free Center il y a trois ans.

Côté calendrier, Free a annoncé la semaine dernière l’inauguration prochaine de nouvelles boutiques à Chambourcy, toujours dans les Yvelines mais aussi à Montélimar dans la Drôme. Ces villes viennent s’ajouter à Vincennes dans le département du Val-de-Marne, Auxerre dans l’Yonne ou encore à Rodez dans l’Aveyron.

Le point en Île-de-France

Dans la région Île-de-France comptait plus de 4200 collaborateurs fin juin 2023, près de 40 boutiques et 6,7 millions de prises fibre raccordables. Sur le mobile, l’ex-trublion couvrait 99,8% de la population en 4G et 94,4% en 5G.

