Free Mobile a multiplié par 100 en 12 ans la data incluse dans son forfait à 19,99€/mois, sans toucher le prix

Le forfait Free 5G, “toujours plus, toujours au même prix”, un slogan symbolisant une évolution continue et appréciée depuis 12 ans.

Depuis 2012 et le lancement de sa révolution sur les prix en France, Free Mobile n’a pas augmenté le prix de ses deux offres historiques, mieux encore cela va encore durer au minimum jusqu’en 2027. En 12 ans d’existence, l’opérateur n’a d’ailleurs cessé d’enrichir son forfait à 19,99€/mois en augmentant par exemple régulièrement l’enveloppe data, laquelle est passée de 250 Go à 300 Go le 14 mai pour les nouveaux comme pour les anciens abonnés.

“Free est l’opérateur qui propose l’offre sans engagement la plus généreuse à ce prix-là”, s’est félicité l’opérateur à l’occasion de cet nouvel enrichissement. “Depuis 2012, nous avons multiplié par 100 cette enveloppe incluse”, a-t-il rappelé. En effet, ce forfait comprenait 3 Go de données à son lancement avant de passer à 20 Go fin 2013, puis 50 Go deux ans plus tard avant de passer le cap des 100 Go en 2017 puis 150 Go en 2020. Pour ses 10 ans, l’opérateur a ensuite boosté son forfait avec 210 Go en janvier 2022 puis 250 Go en août 2023 en pleines vacances d’été.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox