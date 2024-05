Après son arrêt en France, Lionsgate+ fait son retour soudainement sur Prime Video avec un essai gratuit

Un peu plus d’un an après avoir quitté la France, le service de SVOD américain revient en catimini. Prime Video propose à nouveau la plateforme au prix de 3,99€/mois avec une semaine offerte.

Lancée en 2019 dans l’Hexagone, l’ex-Starzplayavait pourtant fait ses adieux sur le marché français en mars 2023 après une fin de commercialisation au sein de certaines offres Canal, mais aussi sur Amazon Channels ou encore Molotov. A la surprise générale, le service de SVOD riche en séries américaines ou britanniques comme The Serpent Queen ou Normal People, débarque aujourd’hui sur Prime Video, un accord a donc été trouvé entre les deux acteurs.

Sur Amason Channels, le service de SVOD américain est ainsi proposé aujourd’hui aux abonnés Prime à 3,99€/mois avec 7 jours d’essai. Fin 2022, Liongate avait décidé

En se concentrant sur les territoires où Starz est déjà implantée, le dirigeant du groupe entend permettre une “voie claire vers la rentabilité” pour les activités internationales de Lionsgate. de retirer sa plateforme dans une trentaine de pays comme en Allemagne, Italie, Espagne, et le Japon après la présentation de résultats financiers décevant et l’annonce d’un plan de restructuration de 1.7 milliards de dollars afin de séparer les activités du studio de cinéma des autres branches du groupe. Le choix avait alors été fait de se concentrer sur les territoires où sa chaîne Starz est déjà implantée. De son côté le studio prévoit d’adapter en séries deux franchises cinématographiques : John Wick et Twilight.

