En pleine croissance, Iliad et Free dans les starting-blocks pour annoncer une année 2023 idyllique

C’est officiel, le groupe Iliad dévoilera ses résultats annuels, mais aussi pour le 4e trimestre, le 14 mars prochain.

Le rendez-vous est pris. Sur son site internet, Iliad annonce son agenda : ses résultats financiers et commerciaux pour l’année 2023 seront communiqués le 14 mars prochain.

Comme à l’accoutumée, ce sera l’occasion de se rendre compte si la croissance de Free en France, Iliad en Italie et Play en Pologne se poursuit sur la même dynamique. Le 6ᵉ groupe télécom européen a augmenté ses gains de parts de marché lors des 9 premiers mois de l’année dans ses trois géographies tout en continuant de surperformer en termes de croissance du chiffre d’affaires (+ 10.1% à 6.80 milliards d’euros). Cela lui a permis de maintenir un niveau d’investissements soutenu et de renforcer sa structure financière.

Free dans la forme de sa vie

En France tous les voyants sont au vert pour Free. Après avoir recruté plus que ses concurrents en 2022 sur les deux segments, l’opérateur continue de faire la différence en 2023. Largement en tête en matière de recrutement sur le mobile, l’ex-trublion devrait sauf cataclysme conserver aisément son leadership. Sur le fixe, la bataille est en revanche très serrée avec Bouygues Telecom depuis le début de l’année. Lors du 3e trimestre, Free a enregistré la plus forte croissance de son chiffre d’affaires depuis 9 ans (+9,5%), tiré vers le haut par des performances commerciales record avec 324 000 nouveaux abonnés nets sur le mobile , et 50 000 nouveaux abonnés nets haut et très haut débit.

Attendues également, les données relatives à Iliad Italia , où dans le secteur mobile il compte plus de 10,5 millions. Au troisième trimestre, son chiffre d’affaires a progressé de 13% à 269 millions d’euros, toujours porté par un succès commercial important soit près de 400 000 nouveaux abonnés.

En Pologne, la performance commerciale de Play sur le mobile s’est une nouvelle fois améliorée, l’opérateur devra toutefois chercher à faire mieux sur le fixe. Sa nouvelle politique commerciale à la suite de la fusion avec UPC, devenue effective en août 2023 a ralenti l’impact commercial de la stratégie de convergence mise en place plus tôt par Play.

Au total, Iliad comptait fin septembre 2023 47 millions de clients en Europe grâce au gain de 845 000 nouveaux abonnés sur le trimestre. Outre ses performances commerciales notables, la maison-mère de Free a également revu à la hausse ses investissements, à hauteur de 1.64 milliard d’euros depuis le début de l’année et jusqu’en septembre, ce qui représente 24.2% du chiffre d’affaires. Une santé de fer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox