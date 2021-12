Smartphones : la 5G continue de ruisseler chez Samsung, Qualcomm dévoile son nouveau SoC 5G haut de gamme

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : le nouveau smartphone 5G pour les petits budgets de Samsung et la nouvelle puce mobile haut de gamme signée Qualcomm. iFixit pointe de son côté du doigt un bon élève.

Après de nombreuses fuites, le Samsung Galaxy A13 5G est officiel. Avec lui, la 5G continue de ruisseler pour atteindre les smartphones les plus abordables du fabricant sud-coréen. Mais ce ne sont pas là ses seuls atouts. Équipé du SoC Dimensity 700, le Samsung Galaxy A13 5G propose aussi un écran IPS 6,5 pouces HD+ 90 Hz, un triple capteur photo 50 + 2 + 2 Mégapixels au dos et une batterie 5 000 mAh supportant la charge en 15 Watts. Reste maintenant à découvrir les infos concernant une commercialisation en Europe.

Qualcomm a dévoilé sa nouvelle puce mobile pour les smartphones haut de gamme. Baptisée Snapdragon 8 Gen 1, elle profite d’une finesse de gravure 4 nanomètres et apporte un processeur octa-core jusqu’à 3 GHz pour une consommation énergétique inférieure de 30 % et des performances supérieures de 20 %, par rapport au Snapdragon 888. La partie connectivité indique un support Wi-Fi 6/6E jusqu’à 3,6 Gbit/s et un support 5G jusqu’à 10 Gbit/s. La partie graphique gère les écrans 4K 60 Hz ou QHD+ 144 Hz. Plusieurs constructeurs, dont Xiaomi, Reame et Oppo, ont déjà indiqué leur intention d’utiliser cette nouvelle puce.

Dans un contexte de réduction des déchets électroniques et de lutte contre l’obsolescence programmée, les efforts doivent être montrés du doigt. Plus tôt dans l’année, Fairphone avait présenté le Fairphone 4, un smartphone éco-responsable. Au-delà de la conception modulaire et de la disponibilité des pièces de rechange facilitant la réparation, et donc la durée de vie, il profite d’un Soc Snapdragon 750G, d’un écran 6,3 pouces FHD+, d’un double capteur photo 48 + 48 Mégapixels et d’une batterie 3 905 mAh rechargeable en 30 Watts. L’appareil vient d’obtenir la note maximale de 10/10 chez le spécialiste iFixit pour sa facilité de réparation.