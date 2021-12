Red by SFR offre un bon smartphone avec son dernier deal

Nouveau Red Deal, nouveau smartphone offert par la marque low cost de l’opérateur au carré rouge.

Proposé jusqu’au 6 décembre 2021, un nouveau Red Deal permet d’obtenir un smartphone d’une valeur de 249 euros, en contrepartie d’un engagement de 24 mois.

Facturé 15 euros par mois, le forfait inclut les appels, SMS et MMS en illimité depuis l’Union européenne et les DOM, 100 Go de data depuis la France métropolitaine et 13 Go en roaming.

Quant au smartphone, il s’agit du Poco X3 Pro noir en configuration 6/128 Go. Ce modèle propose un chipset Qualcomm Snapdragon 860, un écran IPS 6,67 pouces Full HD+ 120 Hz, un double haut-parleur stéréo, un quadruple capteur 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels au dos, une caméra 20 Mégapixels à l’avant, une batterie 5 160 mAh et une charge filaire en 33 Watts. Une configuration solide, donc. Pour rappel, Poco est une marque de l’écosystème Xiaomi, ce qui est explique d’ailleurs la présence d’une interface logicielle MIUI pour Poco.