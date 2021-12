Google lance une fonction d’appel d’urgence sur ses smartphones en France

La firme de Mountain View lance une fonctionnalité vitale sur ses smartphones Pixel en France : la capacité de détecter un accident de voiture et d’appeler les secours.

Plusieurs nouveautés ont été annoncées par Google pour sa gamme de smartphone Pixel. Mais la plus intéressante a été lancée en 2019 dans les pays anglophone et vient de commencer son déploiement en France.

Dorénavant, si votre smartphone Pixel (à partir du Pixel 3) bouge beaucoup trop à cause d’un choc violent et si ses micros captent un bruit pouvant ressembler à celui d’un accident de voiture, il pourra appeler les secours de lui même et envoyer votre localisation. Afin d’éviter tout quiproquo, une notification vous demander d’abord si tout va bien et si aucune réponse n’est émise, l’a fonctionnalité se déclenchera.

Il faudra cependant activer cette option directement depuis les réglages de sécurité de votre Pixel pour en profiter. D’autres prérequis à cocher, notamment le partage de la localisation en permanence ainsi que l’autorisation d’exploiter le micro de votre appareil. Une fonctionnalité qui peut s’avérer vitale, mais que l’on ne vous souhaite pas d’avoir à utiliser.

Source : Google