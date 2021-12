Free ouvre deux nouvelles boutiques et passe un nouveau cap

L’opérateur ouvrira demain sa 151e et 152e boutiques dans la ville de Chambray-Lès-Tours en Indre-et-Loire, mais aussi à Paris.

L’objectif des 150 Free Centers d’ici la fin de l’année est atteint, Free met désormais le cap sur les 200 boutiques d’ici 2023. Ce mercredi 8 décembre, l’opérateur inaugurera deux nouvelle échoppes. la première, au sud de Tours, au sein du centre commercial la Vrillonnerie de la commune de Chambray-Lès-Tours, laquelle s’ajoutera à celle du 32 rue Nationale ouverte en 2013 dans la préfecture d’Indre-et-Loire. La seconde, au sein du centre commercial Italie Deux dans le 13e arrondissement de Paris.

L’opération quadrillage continue du territoire continue pour Free avec son réseau de boutiques. Si l’opérateur ne cesse d’inaugurer des Free Centers flambants neufs dans de nouvelles villes, il renforce aussi sa présence dans certaines agglomérations dans lesquelles il est déjà présent. D’autres ouvertures sont à venir à Rouen, Angers, Saint-Etienne, Cannes, Paris, Caen, Nantes, Reims, Quimper, Saint-Malo et Nevers. Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.