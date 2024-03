Canal+ annonce le lancement en août de “18 chaînes en live supplémentaires”, mais pour quoi faire ?

Dès septembre prochain, Canal+ commencera à diffuser en exclusivité l’intégralité de la Ligue des Champions de football et de toutes les autres coupes d’Europe. Pas moins de 18 canaux seront lancés à cette occasion.

Canal+ a raflé en 2022 l’exclusivité complète de la diffusion de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europe Conférence pour la période septembre 2024 jusqu’en 2027. A cette occasion, Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France, a annoncé lors d’une audition jeudi 29 février devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale : « Nous avons et nous éditons 11 chaînes de sport et nous nous apprêtons avec l’intégralité des droits de la Ligue des Champions à lancer en août 18 chaînes en live supplémentaires. » Il devrait s’agir de canaux et donc de flux pour diffuser en simultané les nombreux matchs des différentes compétitions comme le proposait foot+, arrêtée par la filiale de Vivendi en juin 2022.

Le sport est un élément essentiel et déterminant pour Canal+ Son patron Maxime Saada a indiqué à ce propos lors de cette même audition : « c’est le deuxième motif d’abonnement derrière le cinéma », et c’est « le montant le plus important » dans les investissements consacrés au contenu de Canal+, avec en première ligne le football.

