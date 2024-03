Orange dévoile ses toutes dernières innovations pour une meilleure connectivité et de nouveaux usages

Lors du Mobile World Congress qui s’est tenu du 25 au 29 février à Barcelone, Orange a présenté son approche « Open Innovation » et démontré comment il favorise la co-innovation à travers le partage d’expertise et l’échange d’idées avec de multiples écosystèmes, notamment dans des domaines tels que la 5G, les API, la cybersécurité et l’intelligence artificielle ( IA). L’un de ses objectifs durant le salon est de démontrer comme il va connecter le plus grand événement sportif au monde : les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C’était l’occasion pour lui de dévoiler ses nouvelles innovations pour s’adapter toujours plus aux nouveaux usages et besoins. Voici une sélection.

Pour améliorer la couverture de ses réseaux mobiles

C’est une nécessité, les réseaux doivent être de plus en plus performants en termes de couverture et de débits, ce qui nécessite la mise en œuvre d’outils précis de déploiement d’antennes. Orange a ainsi présenté les avantages d’un modèle de propagation des ondes radio appelé Stardust qui calcule la couverture des stations mobiles sur la base des dernières avancées du Deep Learning, ouvrant des perspectives sur un avenir où le réseau s’auto-optimisera.

“Par rapport aux modèles actuels, il fonctionne en mode « crowdsourcing », lui permettant d’apprendre des données mobiles disponibles sur le réseau au lieu de mettre en œuvre les lois physiques brutes impliquées dans la propagation radio. Il a la particularité d’être à la fois adaptatif – s’adaptant précisément aux caractéristiques de l’environnement – ​​et évolutif : il peut être amélioré de manière continue, simple et rapide”, indique Orange.

Grâce à une application web, les visiteurs de MWC ont pu positionner une antenne émettrice de données n’importe où sur une carte, régler ses paramètres comme bon lui semble (fréquence cellulaire, hauteur d’émission et hauteur de réception), et observer (en 2D et 3D) la couverture. le niveau de performance étant calculé en temps réel. Avec ce modèle de nouvelle génération, l’opérateur peut améliorer plus efficacement la couverture du réseau.

Combiner la 5G privée et cloud pour une expérience TV plus immersive

Orange est également capable de déployer des technologies 5G privées dans le cloud pour fournir une gestion à la demande de la connectivité et des services, de quoi accompagner au ieux la transformation numérique des entreprises. Grâce à une technologie, appelée 5G Mobile Private Network (MPN) cloud, l’opérateur historique combine les réseaux 5G logiciels au cloud pour aider les entreprises de divers secteurs (industrie 4.0, logistique, événementiel…) à numériser leurs processus et à augmenter leurs performances : “Déjà déployée à l’Orange Vélodrome pour la retransmission sportive, les visiteurs ont découvert comment cette solution constitue une étape vers la production TV SaaS (Software-as-a-Service) et améliore les capacités de tournage en direct pour offrir une expérience visuelle plus immersive des événements sportifs.”

Une passerelle vers une technologie durable

Fournir des solutions plus économes en énergie, c’est l’une des ambitions des opérateurs.Dans ce contexte, Orange Business a présenté certaines de ses innovations en collaboration avec Cisco comme les solutions “Smart Office” , qui optimisent la gestion des salles de conférence. “Ce système ajuste efficacement la consommation d’énergie de la pièce en fonction des modes d’occupation et d’utilisation, réduisant ainsi considérablement la consommation d’énergie et les coûts liés au chauffage, à l’éclairage, aux écrans et aux systèmes informatiques.” Dévoilée également lors du salon, la solution “Smart Power Delivery” développée au stade Orange Vélodrome de Marseille. Ce système active intelligemment les points d’accès Wi-Fi via Power over Ethernet (PoE) uniquement en cas de besoin, ce qui entraîne une réduction prouvée de 52 % de la consommation d’énergie Wi-Fi à l’Orange Vélodrome et est reproductible pour un large éventail de clients.

Deux nouvelles API face aux fraudes en production en France

“Pour fournir un accès universel aux réseaux des opérateurs aux développeurs et aux hyperscalers, et libérer de nouvelles capacités de réseaux mobiles, nous avons contribué activement à la conception et au développement d’interfaces de programmation d’applications (API) avec la communauté open source (CAMARA) et les opérateurs de réseaux“, révèle Orange. Avec ses avec ses opérateurs partenaires en Espagne, Telefonica et Vodafone, le groupe français a lancé deux API baptisées “SIM Swap et Number Verification”.

Le premier avertit l’utilisateur lorsqu’un mobile ou un appareil donné entre ou sort d’une zone surveillée. Le second est utilisé pour la prévention de la fraude pour permettre à un utilisateur de vérifier si deux mobiles sont situés dans la même zone. Ces API sont en « production » en France via le portail des développeurs d’Orange.

Technologies sportives

C’est de notoriété Orange sera le seul opérateur à connecter les prochains Jeux Olympiques. A cette occasion, il déploiera pour la première fois lors d’un événement de cette envergure une architecture IP native et unifiée, permettant à tous les utilisateurs et partenaires de bénéficier d’une interface unique et des performances maximales.

Au MWC, Orange a présenté les principales technologies déployées à travers une expérience de réalité augmentée. “Grâce à une cartographie dynamique et interactive sur tablette, le public a découvert tous les services critiques (tels que la diffusion et la production TV mobile et en direct, les points de vente, la billetterie et la sécurité) portés par les infrastructures, réseaux et plateformes d’Orange. Les technologies exposées comprennent une infrastructure Tout-IP sécurisée avec des liaisons Ethernet 100 Gbit/s, des réseaux publics mobiles haute densité et une diffusion vidéo avancée utilisant la 5G privée.”

L’IA et le découpage de réseau

Alors que sa 5G autonome a commencé à devenir une réalité progressivement depuis plusieurs mois, les capacités de découpage de réseau et de virtualisation sont aujourd’hui devenues réalité. cela permet à Orange d’adapter les niveaux de latence, de confidentialité et de sécurité en fonction des besoins et des services spécifiques. “Orange Espagne, qui a lancé la 5G SA en 2023, a montré comment les capacités de découpage de réseau disponibles avec l’architecture 5G SA, associées à l’IA, offrent de nouvelles vitesses et des capacités plus immersives pour les jeux”. Les visiteurs ont pu jouer à une version revisitée d’un jeu vidéo des années 1980. Avant de jouer, leur corps a été scanné par 21 caméras pour créer un sosie d’avatar. En appuyant le plus rapidement possible sur deux boutons d’une manette, les joueurs ont fait courir en temps réel leur avatar sosie sur un sprint de 100 m face d’autres joueurs situés dans une ville différente.