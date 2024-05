Station F créé par Xavier Niel et Microsoft annoncent faire équipe pour développer l’IA en France

Le géant américain entend investir 4 milliards d’euros en France pour renforcer ses capacités en intelligence artificielle (IA) et prévoit notamment le lancement d’un programme dédié au sein de Station F (Paris) pour aider des start-ups à se développer.

Un investissement colossal qui se traduit en plusieurs points pour Microsoft. La multinationale entend ainsi lancer un programme nommé Microsoft GenAI Studio, qui doit engager 2500 startups d’ici à 2027 pour accélérer le développement de l’intelligence artificielle. Et pour toucher un maximum de jeunes entreprises prometteuses, Microsoft fait appel au plus grand incubateur du territoire fondé par Xavier Niel : Station F.

Ce programme sur mesure durera 4 mois et sera lancé 2 fois par ans sur trois ans et vise à accélérer l’adoption de l’IA par les startups françaises, avec des ateliers et des échanges avec des experts de l’IA. Durant ce programme, les startups sélectionnées auront également accès à l’espace collaboratif de Microsoft au sein de Station F. Chaque fournée doit accueillir 15 startups, avec une première promotion en septembre prochain.

Roxanne Varza, directrice de Station F, estime qu’il s’agit d’une grande étape pour les startups mais aussi pour l’incubateur en lui-même, puisque le programme renforcera l’offre en entreprises spécialisées dans l’IA.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox