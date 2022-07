Accès aux chaînes sur myCanal : après 10 jours, le problème persiste toujours pour certains abonnés Free

Certains abonnés Free ne peuvent pas avoir accès aux chaînes en direct sur myCanal, et ça commence à faire long.

Ainsi que nous vous le rapportions la semaine dernière, suite à un changement concernant les modalités de connexion à myCanal, certains abonnés Freebox avec TV by Canal (Révolution et Delta), n’ont plus accès à leurs chaînes sur l’application. Mais au bout de 10 jours, le problème est encore présent pour beaucoup d’abonnés. Canal explique sur son site que “vous pouvez rencontrer des difficultés pour accéder aux programmes en direct (abonnements TV by CANAL Free). Nos équipes techniques travaillent activement à la résolution de cet incident. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.”

Mais voilà, depuis lundi 4 juillet et la résolution du problème sur les applications mobile, Canal indique toujours “vous pouvez continuer à rencontrer des difficultés pour accéder à vos chaînes LIVE sur Android TV et Amazon Fire TV”, sans aucune nouvelle information sur l’évolution du problème. Et le mécontentement de certains abonnés se fait de plus en plus grand, aussi bien sur Twitter que sur le site de l’assistance Canal.