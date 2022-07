Des abonnés Freebox n’arrivent plus à se connecter à myCanal, il ne s’agit pas d’un bug

Pas un problème technique, mais une nouvelle manière de se connecter à la plateforme.

Plusieurs retours d’abonnés Freebox avec TV by Canal font état d’une impossibilité de se connecter avec ses identifiants Free, tant sur l’application que sur navigateur. Pas de panique, il faut simplement adopter une nouvelle méthode pour une première connexion.

En effet, l’assistance abonné Canal explique avoir changé son mode d’authentification aujourd’hui même. Ainsi, au lieu du bouton permettant d’utiliser ses identifiants Freebox, indiqué dès le moment de la connexion, il faut désormais cliquer sur “créer un compte” pour accéder à TV by Canal.

Vous retrouvez ensuite le bouton “abonné TV by Canal”, vous redirigeant vers la page d’identification permettant de vous connecter avec le mot de passe de votre espace abonné Freebox. A noter, certains commentaires font état d’erreurs pour la connexion, mais nous avons pu lors de nos essais nous connecter sans problème. “Une fois cette étape effectuée, la connexion se fera automatiquement lors de vos prochaines utilisations”, affirment les développeurs.

Bonjour, le mode d'authentification a changé aujourd'hui. Il faut (pour la première connexion) passer par "créer un compte" puis "Free, abonné TV byCANAL" pic.twitter.com/0IJ14WTzmm — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) July 4, 2022

Pour rappel, MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, celles de Freebox TV ainsi que le replay.