Pluto TV lance une nouvelle chaîne gratuite disponible sur Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K

Une chaîne dédiée à la cuisine vient s’ajouter dans le catalogue bien fourni de la plateforme AVOD Pluto TV.

Un nouveau canal dédié aux gourmands. Si votre offre TV incluse dans votre box ne vous convient pas, vous pouvez découvrir de nombreuses chaînes gratuites en installant Pluto TV sur votre Freebox Pop, mini 4K ou sur votre player Apple TV 4K. Avec plus de 110 chaînes proposées dans l’Hexagone, la plateforme n’en finit pas d’ajouter de nouvelles chaînes.

Après une chaîne best-of avec 100Sationnelle et un corner dédié à Melrose Place, Pluto propose désormais Chefclub. Bien connu sur les réseaux sociaux, ce nom devrait réveiller vos papilles et la chaîne va proposer des recettes extraordinaires, avec des ingrédients ordinaires. Un nouveau rendez-vous pour les gourmands sur la plateforme en complément de Pluto TV Cuisine.

Pour rappel, Pluto TV propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV. Son accès a récemment été étendu aux Playstation 4, mais aussi aux XBOX et une application pour PC a également été lancée. Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à l’ensemble des plus de 80 chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certains succès, cumulant à la fin du premier trimestre 2022 près de 68 millions d’utilisateurs dans le monde.