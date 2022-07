Les chaînes TV by Canal n’apparaissent plus sur myCanal pour certains abonnés Freebox

La combinaison Canal+ Séries et TV by Canal cause quelques problèmes pour certains abonnés Freebox.

Les abonnés Freebox avec TV By Canal enchaînent les surprises. Alors qu’une nouvelle procédure de connexion a été mise en place, un bug plutôt gênant empêche d’accéder aux chaînes incluses dans l’offre TV by Canal si vous disposez également de Canal+ Séries.

Une fois connecté, la plateforme de Canal va en effet uniquement proposer les programmes inclus dans son service de SVOD. Un problème connu des équipes de Canal+, qui assurent travailler à sa résolution et s’excusent pour la gêne occasionnée.

Il ne s’agit pas de la première fois que le duo cause des soucis aux abonnés Freebox. En effet, sur la Freebox Pop, l’activation de Canal+ Séries a par exemple occulté les chaînes incluses dans l’offre TV by Canal. Seulement cette fois, le problème est commun à de nombreux supports selon des retours d’abonnés.