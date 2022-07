Iliad passe le cap des 9 millions d’abonnés en Italie

Rien n’arrête la branche italienne de la maison-mère de Free, qui franchit un nouveau pallier de l’autre côté des Alpes.

9 millions d’abonnés “en confiance”. Lancé il y a près de 4 ans, Iliad continue son ascension sur le marché mobile italien et annonce aujourd’hui avoir dépassé les 9 millions de forfaits mobiles souscrits.

Un évènement pour l’opérateur dont l’ambition a été, dès son lancement de bousculer le marché avec des offres peu chères, mais surtout transparentes, contrairement à ce qui était proposé sur le marché italien. Comme il aime à le rappeler, son slogan “pour toujours, pour de vrai”, a permis d’atteindre un taux de satisfaction de plus de 97%.

“Pour célébrer les 9 millions de confiance, Iliad a choisi de dédier à ses utilisateurs un panneau d’affichage iconique via Melchiorre Gioia à Milan : plus de 3 000 mètres carrés pour célébrer la plus grande valeur qu’une entreprise puisse construire, faire confiance, et remercier les témoignages quotidiens, les 9 millions d’utilisateurs.” annonce l’opérateur, occupant ainsi l’un des plus grands espaces d’affichage d’Europe.

Un traguardo da festeggiare in grande: siamo diventati 9 milioni 🚀 pic.twitter.com/mX6waa4fM9 — iliad (@IliadItalia) July 4, 2022

Il reste cependant encore du travail pour le cousin italien de Free : réussir ce même impact sur le fixe. Avec le lancement de l’Iliadbox en début d’année, l’opérateur veut en effet porter un coup au marché des box en Italie avec une offre fibre intégrant une Freebox Pop revisitée, double play et moins chère, surtout pour ses abonnés mobiles. Il reste à voir si cette proposition de convergence arrive à séduire en Italie.

Durant le premier trimestre, Iliad n’a pas révélé de chiffres concernant les abonnements Iliadbox souscrits. Sa maison-mère dévoilera ses résultats semestriels le 29 août prochain, peut être l’occasion d’en savoir plus.