Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : découvrez deux nouvelles chaînes gratuites sur Pluto TV

La plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité Pluto TV lance trois nouvelles chaînes accessible depuis son application.

Une série culte et un “best-of” des contenus proposés sur la plateforme. Si votre offre TV incluse dans votre box ne vous convient pas, vous pouvez découvrir de nombreuses chaînes gratuites en installant Pluto TV sur votre Freebox Pop, mini 4K ou sur votre player Apple TV 4K. Son catalogue continue en effet de s’étendre pour proposer désormais plus de 110 chaînes gratuites dans l’Hexagone.

Deux nouvelles chaînes ont fait leur apparition. Les fans du feuilleton dramatique Melrose place ont en effet droit à un tout nouveau canal dédié à leur série. A cela s’ajoute une chaîne originale de Pluto, marquée comme étant la centième : Pluto TV 100sationnelle, avec un concept un peu particulier. En effet, cette chaîne qui dispose de sa propre section sur l’interface de la plateforme vous promet de retrouver l’ensemble de vos contenus préférés sélectionnés par vos soins à partir du catalogue de la plateforme. A noter également, l’émergence d’une section regroupant les contenus de la saison estivale avec “Un été Pluto TV”.

Pour rappel, Pluto TV propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV. Son accès a récemment été étendu aux Playstation 4, mais aussi aux XBOX et une application pour PC a également été lancée. Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à l’ensemble des plus de 80 chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certains succès, cumulant à la fin du premier trimestre 2022 près de 68 millions d’utilisateurs dans le monde.