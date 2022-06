Amoureux de la nature et des animaux, cette application sur Apple TV 4K va vous plaire

Grâce à “The Explorers“, découvrez des centaines d’images du monde. Entre animaux et nature, notre planète s’invite directement sur votre Apple TV 4K.

“The Explorers” est une plateforme française de contenus vidéo dédiés à la nature et à la protection de la planète, conçue pour avoir une ampleur mondiale, en partenariat avec l’Unesco, dont elle est désormais la fenêtre médias. Retrouvez de merveilleux animaux et paysages de la Terre avec l’application sur votre smartphone, tablette, TV et ordinateur depuis n’importe où.

Installer l’application sur votre Apple TV 4K

Commencez par installer l’application “The Explorers” depuis l’App Store. Numérotée 2.1.4 pesant 52,9 Mo et est noté 4,3 étoiles sur 5.

Une interface simple et complète

L’interface de “The Explorers” se présente sous une forme simple avec toutes les informations en une seule page. De quoi naviguer facilement. Elle propose plusieurs catégories et onglets afin d’offrir la meilleur expérience possible.

Découvrez le contenu de la communauté et d’autres Explorers ou proposez vos propres images de la planète dans l’onglet “Communauté“.

L’onglet “Foundation” vous présentera ce que “The Explorers” fait pour la planète dans le cadre de son projet global d’inventaire de la Terre.

Recherchez des contenus que vous ne trouvez pas dans la page d’accueil ou dans la communauté comme des making-off, des paysages ou des animaux spécifiques.

Les programmes avec la mention “Premium” peuvent être accessible grâce à un abonnement sans engagement de 2,99 € par mois avec 15 jours d’essai gratuit.

L’abonnement vous offre du contenu en plus, mais permet également de soutenir la fondation pour préserver la planète. Souscrivez à un abonnement depuis ce lien.

Verdict

“The Explorers” est simple et facile d’utilisation, dotée d’une interface complète. L’application est disponible sur plusieurs supports (TV, mobile, tablette…) et ne dispose d’aucune publicité. Elle vous fera voyager à travers le monde dans de courtes vidéos. N’attendez plus, allumez votre Apple TV 4K, téléchargez “The Explorers” et explorez.