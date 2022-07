L’école 42 (Xavier Niel) étend son réseau et ouvre un 7e établissement en France

Une toute nouvelle école de code, avec sa pédagogie particulière qui repose sur l’autonomie, accueillera à la rentrée prochaine ses premiers étudiants en Seine-Maritime.

D’ici fin 2022, la Cité numérique du Havre accueillera une école 42. Depuis le lancement de ce concept en 2013, le nom de cette école dédiée au codage et à l’informatique s’est répandu en France. En effet, l’école du Havre sera la 7e en France. La précédente ouverture remonte en juin dernier avec une installation au sein de la ville de Perpignan. À noter que l’école 42 s’est ouvert à l’international et compte 42 antennes dans 25 pays à travers le monde.

Une première “piscine” prévue pour 2023

Le processus d’admission sera mis en ligne sur 42lehavre.fr à la rentrée pour une ouverture de l’école fin 2022. La première “piscine” ce qui représente un mois de mise en situation pour découvrir les méthodes d’apprentissage de la formation pour intégrer l’école aura lieu début 2023.

On notera que 11 entreprises sont déjà engagées dans le projet 42 Le Havre. L’ambition derrière cela est de se développer “dans une logique partenariale forte et donne une place centrale aux entreprises qu’elles soient ou non de la filière numérique” peut-on lire sur le site de la ville du Havre.