L’école 42 de Xavier Niel compte désormais 42 campus à travers le monde

Un palier symbolique pour l’école sans professeurs, puisque son nom équivaut désormais au nombre d’enseignes déployées dans 25 pays du monde.

42 écoles 42.Le réseau de formation dans le code novatrice initié en 2019 avec 42 Networks s’est étendu à travers le monde pour atteindre le seuil symbolique en ce début d’année. L’école de code gratuite, lancée il y a moins de 10 ans à Paris est depuis devenue un leader mondial du domaine, reconnue comme l’une des formations les plus innovantes du monde en 2021 et continue d’étendre son influence.

“Aujourd’hui, vous pouvez postuler dans 42 écoles dans 25 pays du monde, sur tous les continents, quel que soit votre parcours, et commencer un nouveau chapitre de votre vie” annonce fièrement l’école, comptant désormais plus de 15 000 étudiants à travers le monde. L’objectif annoncé lors du lancement du réseau d’écoles a donc été atteint en moins de trois ans. 42 compte aujourd’hui cinq antenne en France, à Paris, Lyon, Angoulême, Mulhouse et Nice mais s’est également très bien installé en Espagne. Elle y compte en effet cinq campus, respectivement installés à Madrid, Malaga, Urduliz, Barcelone et Alicante. L’école a également fait des émules chez nos voisins Allemands, avec des antennes ouvertes à Berlin, Helibronn et Wolfsburg. Voici la liste des autres villes où 42 est désormais installé.

Lisbonne et Porto au Portugal

Helsinki en Finlande

São Paulo et Rio de Janeiro au Brésil

Quebec au Canada

Vienne en Autriche

Tokyo au Japon

Prague en République Tchèque

Kuala Lumpur en Malaisie

Bangkok en Thaïlande

Istanbul et Kocaeli en Turquie

Abu Dhabi aux Emirats arabes unis Bruxelles en Belgique

Amsterdam au Pays Bas

Lausanne en Suisse

Rome et Florence en Italie

Ben Guerir et Tétouan au Maroc

Amman en Jordanie

Adélaïde en Australie

Séoul enCorée du Sud

Moscou et Kazan en Russie

Erevan en Arménie

Londres en Angleterre

De nombreux campus mais une même philosophie

Si toutes ces antennes ne portent pas forcément le nom “42”, le fonctionnement reste le même que la première école ouverte à Paris, avec une formation gratuite et sans professeurs. 42 Networks est en effet pensé pour permettre des échanges et une collaboration entre chaque campus. Plus concrètement, tous les campus partenaires utilisent le même processus de sélection ainsi qu’un tronc commun ou socle de compétences et de connaissances fondamentales pour former de bons développeurs, le tout sous l’égide de 42 Paris, via une charte commune de pratiques et valeurs partagées.

Les étudiants intégrant le réseau profitent de sa portée internationale. « Parce que dans un environnement numérique mondialisé, presque sans frontières, acquérir une expérience internationale est devenu indispensable », 42 encourage ainsi la mobilité des étudiants. Une fois les fondamentaux acquis, ces derniers pourront postuler dans n’importe quelle école du réseau, tout en continuant à bénéficier de la même pédagogie. Cela s’illustrera par la mise en place de projets intercampus leur permettant de « se confronter à des expériences permises jusqu’ici uniquement dans l’univers professionnel, comme par exemple des collaborations avec des partenaires issus de cultures de travail multiples et sur des fuseaux différents ».