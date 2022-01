MIUI 13 : Xiaomi annonce le déploiement d’une nouvelle interface sur ses smartphones

Xiaomi communique sur le déploiement de sa dernière interface basée sur Android. Quels sont les nouveautés et appareils qui en profiteront ?

Devant équiper les futurs smartphones du constructeur et être proposée sous la forme d’une mise à jour aux détenteurs d’anciens modèles, MIUI 13 est la dernière version de l’interface Android développée par Xiaomi. Seront notamment concernés, dès le premier trimestre 2022, les propriétaires des smartphones Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, Redmi Note 11, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10, Redmi Note 8 (2021) et Redmi 10. Sans oublier les détenteurs de la tablette tactile Xiaomi Pad 5. La liste se précisera au fil des mois.

Cette nouvelle interface MIUI 13 intègre les nouvelles fonctions Liquid Storage, Atomized Memory, Focused Algorithms et Smart Balance. Liquid Storage promet un stockage plus rapide (les vitesses d’écriture et de lecture sont conservées à jusqu’à 95 % après 36 mois, alors qu’elles peuvent habituellement être réduites jusqu’à 50 %), Atomized Memory une meilleure gestion des processus en arrière-plan (en divisant la RAM, afin de garder ouvertes les tâches importantes et de fermer les moins importantes), Focused Algorithms un meilleur traitement des données (pour allouer dynamiquement les ressources selon les scénarios et garantir la fluidité) et Smart Balance une meilleure autonomie (en trouvant le juste équilibre entre performances et consommation d’énergie). “L’autonomie globale de la batterie peut être prolongée jusqu’à 10 % avec MIUI 13”, indique le constructeur, concernant Smart Balance. À cela s’ajoute la nouvelle fonction Sidebar permettant d’avoir jusqu’à 10 applications favorites dans une barre latérale à portée de doigt, d’un simple glissement.