Free : une nouvelle annonce de boutique à travers une énigme

Dans quelle ville, Free va-t-il ouvrir un nouveau Free Center prochainement ? A vous de trouver le sens de ce rébus.

Disposant depuis peu de 160 boutiques aux quatre coins de l’Hexagone, Free fonce sur son objectif, à savoir atteindre le seuil des 200 Free Centers en 2023. En amont de chaque inauguration, l’opérateur apprécie faire travailler les méninges des internautes en faisant deviner dans quelle ville il va s’implanter ou renforcer sa présence. C’est une nouvelle fois le cas ce 27 janvier avec la publication sur Twitter d’une énigme. L’indice prend la forme d’un mini rébus. Figurent un perroquet et un jeu de cartes laissant apparaître un as. A vous de jouer.

D’autres inaugurations sont à venir à Mont-de-Marsan, Saint-Etienne, Quimper, Saint-Malo et Nevers mais aussi à Drancy et Noisy-Le-Grand en Seine-Saint-Denis. Notez enfin qu’une carte interactive officielle permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.