Insolite : quand “1” et “0” sont des signes de fichiers piratés pour Google Drive

Un bug plutôt surprenant sévit sur le système d’hébergement de Google, considérant des fichiers pourtant inoffensifs comme piratés.

Depuis quelques jours, plusieurs utilisateurs se plaignent de voir leurs fichiers partagés estampillés “piratés” et bloqués par Google Drive. Pas de panique, vous n’êtes pas infecté par quoi que ce soit, il semble s’agir d’un bug de l’algorithme de la firme de Mountain View.

En effet, Google surveille ce que vous partagez sur son Drive, notamment grâce à un algorithme scannant vos fichiers partagés pour les comparer à des bases de données liées à la protection du droit d’auteur. Il semble qu’une récente mise à jour de ce dernier fasse une erreur toute simple : reconnaître les chiffres 1 et 0 comme des signes de piratage.

Uh, @googledrive, are you doing okay? This file literally contains a single line with the number "1". pic.twitter.com/4tLhOzQY1T

— Dr. Emily Dolson (@emilyldolson) January 24, 2022