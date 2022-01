Iliad prépare le lancement d’un nouveau service, en buzzant sur le slogan “Nous on rend l’argent”

Mais que prépare donc Iliad ?

La maison mère de Free vient en effet de lancer des annonces de recherche d’emploi pour une nouvelle filiale nommée “Stancer”. Celles-ci sont disponibles sur le site de recrutement de l’opérateur et propose par exemple un poste de Développeur Python Django, un Data Scientist ou encore un community manager. Des propositions d’emplois qui viennent d’être relayées par le compte Twitter de Stancer, qui a été créé fin 2020 mais qui a publié ce mercredi 26 janvier ses premiers tweets.

En fouillant un peu plus, on trouve une description assez vague de cette nouvelle entité d’Iliad : “Stancer est un établissement de paiement français, filiale du groupe Iliad. Nous proposons une suite de solutions permettant à des entreprises de toutes tailles d’implémenter facilement une solution de paiement innovante, sûre et accessible.”

Et surtout, sur le site de Stancer, on retrouve la fameuse fusée utilisée par Free lorsqu’il lance un nouveau service. Et comme le remarque vachegti, le code indiqué sur la fusée est en base 64 et veux dire “Nous on rend l’argent”. Un clin d’oeil à la campagne présidentielle de 2017.

Tout ces indices pourraient faire penser au lancement de la néobanque Free Bank, qui avait été évoquée par Iliad il y a un peu plus de 2 ans et qui s’annonçait comme une révolution dans les services bancaires, comme l’a Free dans les télécoms. Mais la description Stancer présente plutôt un service de paiement à destination des entreprises. Mais peut-être ne s’agit-il que d’un des étages de la fusée concernant le lancement d’Iliad dans la banque. Difficile par ailleurs de savoir quand ce nouveau service sera dévoilé puisque Stancer est en train de constituer son équipe. Il faudra certainement suivre les indices qui seront disséminés, comme c’est le cas avec la fusée ci-dessus et lors du lancement de nouveaux services chez Free.