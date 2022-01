Free déroule le tapis rouge et ouvre sa 160e boutique

La ville de Cannes accueille un nouveau Free Center, le 160e de l’opérateur.

Et une de plus. Free annonce inaugurer ce 12 janvier une nouvelle boutique à Cannes dans le Var, au 10 rue du Maréchal Foch. Située en plein centre ville non loin de la Croisette, ce Free Center vient s’ajouter aux 159 autres dispersés aux quatre coins de la France. Une bonne nouvelle pour les habitants de cette ville de 74 000 habitants qui n’auront plus à se rendre dans la boutique la plus proche, à Antibes.

#Cannes : ouverture de votre nouvelle boutique #Free au 10 rue du Maréchal Foch.

Impatients de vous accueillir 🤗 pic.twitter.com/rJunO0iYdg — Free Center (@Free_Center) January 12, 2022

L’objectif de Free est d’atteindre les 200 boutiques en 2023. L’année dernière, l’opérateur a ouvert 51 échoppes, d’autres inaugurations sont à venir à Saint-Etienne, Quimper, Saint-Malo et Nevers. Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.