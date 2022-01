Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : clap de fin pour les sites des abonnés Freebox, laissez un message depuis n’importe où chez Bouygues Telecom

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

10 janvier 2012 : la naissance de Free Mobile

Impossible de faire une chronique de rétrospective sans parler du plus gros anniversaire chez Free : la naissance de l’opérateur mobile ! Une véritable révolution que nous avons retracé dans un article dédié, et pour ses 10 ans, Free Mobile ne lésine pas en opérations spéciales pour marquer le coup.

10 janvier 2017 : Free met fin à son service Télésites

La fin d’une aventure que les plus anciens abonnés Freebox auront sûrement connu. Ce service permettait en effet à tous les Freenautes équipés d’une Freebox HD de diffuser leur site web directement sur l’écran de télévision. Un service plutôt apprécié à l’époque où aucune télévision connectée n’existait, mais qui a vite était rendu obsolète, d’autant plus qu’il n’a jamais réellement décollé, malgré quelques sites connus par les Freenautes les plus assidus. Le 10 janvier 2017 a ainsi marqué la fin de ce service plutôt innovant, mais qui n’aura finalement pas fait ses preuves.

14 janvier 2016 : Une application pour Freebox TV sur Apple TV

5 ans avant Oqee, Freebox TV débarquait sur l’Apple TV grâce aux efforts d’un seul développeur. Avec l’application iFreebox TV lancée sur l’App Store le 14 janvier 2016, les abonnés Freebox pouvaient ainsi accéder à leurs chaînes favorites directement sur le décodeur made in Apple. Chaînes en direct, modifications du flux audio, listing TV ou encore ajouts de chaînes en “Favoris”, l’application était assez complète mais forcément payante.

14 janvier 2020: YouTube Kids débarque sur les Freebox

Un petit service d’un géant américain intégré pour la première fois dans une box française. Si YouTube avait depuis longtemps trouvé sa place sur les Freebox et autres players, la version dédiée aux enfants faisait sa première arrivée sur Freebox Révolution, One, Delta et mini 4K le 14 janvier 2020. Pensée pour être une plateforme assez sûre sans contenu choquant pour nos bambins, la plateforme gratuite est d’ailleurs toujours disponible.

15 janvier 1997 : Bouygues Telecom intègre la fonction répondeur/enregistreur dans ses forfaits mobiles

C’est une fonctionnalité si habituelle, voir obsolète, qu’on a du mal à imaginer un forfait mobile sans. Mais pourtant, c’est bien le 15 janvier 1997 que Bouygues Telecom intégrait en premier une fonction dans ses offres mobiles : la possibilité d’avoir un répondeur et d’enregistrer ces messages vocaux directement lors d’un appel. Les plus jeunes (comme votre serviteur) seront sûrement étonnés d’apprendre que cette fonction n’était pas accessible directement au lancement des offres mobiles !

15 Janvier 2008 : Free est le premier opérateur à lancer son service de VOD par abonnement

Free Home Video intégral, c’est le premier service de VOD par abonnement lancé par un opérateur. Le service proposait de nombreuses thématiques (Cinéma, séries, Kids…) avec des programmes en HD comme Pirates des Caraïbes par exemple. Une offre qui avait bien sûr un prix : 9.99€ par mois.

Univers Freebox avait d’ailleurs réalisé un test détaillé lors de sa sortie, si vous voulez vous plonger dans le passé c’est par ici !

16 janvier 2007 : Présentation de la Neufbox 4

Une nouvelle box par Neuf-Cegetel a été présentée le 16 janvier 2007, avec un design assez particulier. Côté nouveauté technique, cette box triple-play intégrait notamment la gestion native du Wi-Fi, l’émission d’un hotspot NeufWifi mais aussi des ports USB maîtres pour connecter des périphériques, ainsi que deux ports Ethernet supplémentaires. Et son aspect en fait un objet assez particulier : un écran couvrait le dessus de la box pour afficher le logo de l’opérateur.

Sans rire, il n’y a pas un petit côté robot du futur ?