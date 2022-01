Free recrute ses équipes en Martinique, en vue du lancement de ses offres

Free Mobile recrute en Martinique.

Fin 2016, l’Arcep a attribué des autorisations d’utilisation de fréquences à Free Caraïbe dans les bandes 800 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz en Martinique et en Guadeloupe. Plus de 5 ans depuis cette annonce, les choses avancent, mais très doucement. Après avoir commencé le déploiement de son réseau mobile puis racheté 50% du réseau d’antennes de l’opérateur Digicel, l’opérateur de Xavier Niel n’a toujours pas lancé ses offres sur place.

Free organise par contre ses équipes sur place et avait déjà annoncé en février les recrutements pour ses Free Centers dans ces départements. Aujourd’hui le groupe Iliad annonce qu’il recherche un Chef de projet radio et transmission – h/f en Martinique. Nos lecteurs dans ces îles étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

Ce chef de projet Radio et transmission sera rattaché(e) à la Direction Générale, vous participez à l’exploitation et à l’évolution de réseau mobile de Free Caraïbe pour améliorer le service rendu à nos abonnés en contribuant de manière significative au développement de notre couverture radio. Il aura pour missions : Définir les besoins radio de l’ajout de fréquences/technologies supplémentaires et/ou de déployer de nouveaux sites relais nécessaires à l’amélioration du réseau (réseau absent ou saturé)

de l’ajout de fréquences/technologies supplémentaires et/ou de déployer de nouveaux sites relais nécessaires à l’amélioration du réseau (réseau absent ou saturé) Définir les besoins de transmission de l’ajout de capacité sur le réseau de transport pour l’amélioration du réseau (réseau absent ou saturé). Le réseau de transport pouvant être le réseau capillaire ou longue distance.

de l’ajout de capacité sur le réseau de transport pour l’amélioration du réseau (réseau absent ou saturé). Le réseau de transport pouvant être le réseau capillaire ou longue distance. Etre la principale interface technique avec l’opérateur de réseau pour relayer nos besoins et en suivre la bonne exécution.

avec l’opérateur de réseau pour relayer nos besoins et en suivre la bonne exécution. Etre la principale interface technique locale avec les équipes techniques du Groupe Iliad pour les domaines radio et transmissions principalement.

avec les équipes techniques du Groupe Iliad pour les domaines radio et transmissions principalement. Effectuer des visites techniques , des mesures terrains (indoor et outdoor) pour vérifier la qualité des ouvrages ou du service rendu à nos abonnés.

, des (indoor et outdoor) pour vérifier la qualité des ouvrages ou du service rendu à nos abonnés. Mettre à jour les bases de données et les référentiels ingénierie

Profil recherché :

Vous avez une très bonne connaissance des technologies mobiles, des réseaux de transmissions et des architectures réseaux mobiles

Vous disposez d’une bonne aisance relationnelle pour travailler avec des interlocuteurs variés

Vous savez prendre des initiatives, vous êtes pugnace et réactif/ve pour faire avancer chaque projet

Vous savez travailler de manière autonome

Vous faites preuve de curiosité.

Expérience dans les projets d’optimisation de réseau mobile serait un plus. Niveau de formation Vous êtes ingénieur(e) radio et disposez d’un Master 2 dans les télécoms ou un diplôme d’ingénieur avec une expérience opérationnelle d’au moins 5 ans chez un opérateur de réseau Mobile ou un constructeur.

