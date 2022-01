Clin d’œil : il a marqué l’histoire des abonnés Freebox Révolution avant de finir aux oubliettes, un accessoire est de retour…

Un accessoire Free à dénicher dans les petites annonces. Parfaitement inutile pour certains ou peut-être indispensable pour d’autres, il pourra intéresser les abonnés Freebox Révolution en quête d’une expérience plus complète au moment d’utiliser leur player. D’autant plus qu’il ne coûte pas un bras.



La Freebox Révolution, box emblématique de Free présentée le 14 décembre 2010 et ayant récemment célébré ses 11 ans d’existence, a eu droit à quelques accessoires durant sa longue carrière encore inachevée (elle est toujours au catalogue de l’opérateur).

Parmi eux, une manette de jeu Bluetooth et un socle design dédié, mais également un clavier sans-fil Bluetooth dont Univers Freebox vous avait d’ailleurs proposé un déballage et que l’on peut aujourd’hui dénicher à petit prix sur le marché de l’occasion. Les quelques annonces disponibles permettent en effet d’en devenir propriétaire pour 10 ou 15 euros.

Pour rappel, ce clavier annoncé à 29,99 euros au moment de sa sortie est fourni avec un dongle Bluetooth à connecter en USB et fonctionne à l’aide de piles classiques. Celui-ci permet d’éviter les saisies fastidieuses au clavier virtuel. Il intègre par ailleurs un dispositif de navigation. Utile et aussi vite oublié ou indispensable et désormais collector, à vous d’en juger avant de dégainer la carte bleue.