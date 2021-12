Indémodable, la Freebox Révolution fête ses 11 ans et réserve encore des surprises

Déjà 11 ans au compteur et une place toujours bien chaud dans le club des box les plus populaires. Le 14 décembre 2010, Free lançait sa sixième création, la Freebox Révolution. Au menu, lecteur Blu-ray, média-center, console de jeu, NAS 250 Go, appels vers les mobiles, nouveau design signé Philippe Starck… La box iconique de Free a bouleversé le marché des fournisseurs d’accès à internet et a encore de beaux jours devant elle.

Si l’on vous dit “box internet”, quelle image vous vient en tête ? Probablement celle de la Freebox Révolution. Avec son interface TV personnalisée et ses nombreux services, la box mythique de Free a rencontré un succès indéniable, et tient encore largement la route aujourd’hui, en particulier en matière de débit (1 Gbit/s en download).

Des innovations encore et encore

Avec son design si particulier, que l’on doit de la griffe de Philippe Starck, la “V6” aura marqué les esprits et encore aujourd’hui, beaucoup de Freenautes la portent dans leur coeur, puisque 48% du parc fixe de Free la possède encore. Placée également au centre d’une stratégie de recrutement avec des ventes privées attractives, elle est parfois accessible à prix cassé comme aujourd’hui à 9,99€/mois pendant 1 an sur le site d’e-commerce Veepee avec Canal+ Séries offert pendant 1 an.

Et l’opérateur continue de l’agrémenter de nouveaux services, pour la garder au goût du jour. Si ils se sont fait attendre, les services de SVOD Netflix et Amazon Prime Video ont été intégrés à la box, ce dernier est même offert actuellement aux anciens comme nouveaux abonnés pendant 6 mois. Ne reste plus que Disney+ pour ravir le plus grand nombre.

Comme ses soeurs, elle a même bénéficié au lancement de la Freebox Pop, d’une amélioration importante de son WiFi et sera encore améliorée à l’avenir au rythme de mises à jour serveur et player. Depuis l’été dernier, ses abonnés peuvent même profiter de l’Apple TV 4K à prix mini en multi-TV, de quoi s’ouvrir à un nouvel ecosystème.

Proposée à 19,99€/mois pendant 1 an puis 44,99€/mois, la Freebox Révolution avec TV by Canal s’adresse aujourd’hui encore autant aux geeks qu’au grand public. Entre le NAS et l’intégration de jeux vidéos et du lecteur blu-ray dans sa box, il y a du choix. Sans oublier des fonctions plus mineures mais appréciables, comme la personnalisation de son interface TV, la possible utilisation d’une télécommande virtuelle, ou encore la création de bouquets favoris…

Pour l’anecdote, avant le lancement de ce produit révolutionnaire, Free a envoyé une invitation presse présentant une suite de lettres qui ne semblaient avoir aucun sens. Vous l’aurez deviné, il s’agissait bel et bien du design de la Freebox Révolution. A ce sujet, son designer Philippe Starck avait alors déclaré ” je peux voir dire que c’est une sorte de compilation de mots un peu clé sur les cordes, sur les mathématiques quantiques, sur l’astrophysique, autrement dit, sur ce qu’il y a de plus beau, de plus passionnant, de plus ultime, de plus poétique dans les sciences humaines. ” Les Freenautes, dont l’ADUF, s’étaient alors attelés à décrypter les inscriptions sur le dessus de la Freebox Révolution.

En attendant la suite…

Après la Révolution, viendront trois nouveaux modèles de Freebox. Tout d’abord, la Freebox mini 4K, avec AndroidTV et un design compact, qui fait office de transition entre la V6 et la V7. Elle est encore le produit d’appel de Free, avec un argument phare : “la fibre à 15.99€“. Vient ensuite la Freebox Delta, avec une nouvelle cible : les CSP+. L’offre est résolument haut de gamme et inclut de nombreux services dans son abonnement. Le hardware n’est pas en reste avec, entre autres, la fibre 10G e-PON, l’agrégation 4G + xDSL et le player Free-Devialet. Et enfin, l’année dernière Free a dégainé sa Freebox Pop, petite et puissante pour séduire le public en masse, un vrai succès s’appuyant sur la nouvelle offre Delta Pop. En attendant la V9, bon anniversaire à la Freebox Révolution !