Free dévoile sa nouvelle Vente Privée inédite avec la Freebox Révolution et des options incluses pour 9,99€/mois

Nous vous l’annoncions dimanche, Free lance ce soir une nouvelle offre sur le site Veepee.fr. Celle-ci vient d’être dévoilée et propose la Freebox Révolution à 9,99€/mois durant un an puis 39,99€/mois. Cela inclut le forfait Freebox, mais également TV by Canal et pour la première fois Canal+ Série offert durant 12 mois. Cette offre promotionnelle, valable jusqu’au 21 décembre à 6h est soumise à conditions, avec engagement de 12 mois, sous réserve d’éligibilité, hors prestations tarifées à l’acte ou optionnelles, hors cas de construction de ligne, réservée aux membres de veepee.fr :

• Situés en zone dégroupée (ADSL ou VDSL) ou fibrée (uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement de votre domicile)

• Éligibles au service de télévision

• Disposant d’une ligne téléphonique active ou inactive

• Non abonnés d’une offre fixe de Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. A défaut, des frais de réactivation de 100€ et un passage immédiat au Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL via Veepee à 39,99€/mois seront appliqués à l’abonné.

Jusqu’à 100€ remboursés sur vos frais de résiliation et les mois d’abonnement restant à échoir, facturés par votre ancien opérateur*.

Engagement de 12 mois (en cas de résiliation avant la fin de la période d’engagement : paiement des mois restants dus au tarif plein de 39,99€).

Frais de mise en service : 49€- Frais de résiliation : 49€

Description de l’offre Freebox Révolution à 9,99€/mois sur Veepee :

L’Internet Très Haut Débit

Fibre FTTH, ADSL 2+ ou VDSL2 selon l’éligibilité de la ligne.

Possibilité de migrer de l’ADSL vers la Fibre selon l’éligibilité de la ligne à la Fibre et sous réserve du raccordement effectif du domicile de l’abonné.

Free, N°1 sur les débits Fibre au premier semestre 2021 (baromètre nPerf).

La TV numérique

Freebox TV : plus de 220 chaines, dont 100 en HD / magnétoscope numérique (enregistrement immédiat / différé / à distance des programmes TV et contrôle du direct) / service Freebox Replay , guide des programmes, radio.

TV by CANAL : 60 chaînes pour toute la famille dont Piwi+, Paris Première, National Geographic Channel, Polar+, Téva ou encore Boomerang + Accès à l’application myCANAL pour regarder vos programmes où et quand vous voulez, même hors connexion.

Free Ligue 1 : accès aux extraits des meilleurs moments des matchs de la Ligue 1 Uber Eats en quasi direct de la saison 2021/2022.

YouTube Kids : une offre de contenus variés dans un environnement sécurisé, qui permet aux enfants de se divertir et d’assouvir leur curiosité.

Disque dur : 250 Go pour stocker, enregistrer vos programmes et piloter le direct.

Lecteur Blu-ray™

CANAL+ SÉRIES inclus 12 mois (puis s’arrête automatiquement) : 100% de la création originale CANAL+, des séries US et européennes et l’intégralité du catalogue STARZPLAY



La téléphonie

Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine, les DOM et les pays de l’Union Européenne

Appels illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et DOM

Mise à disposition de la boucle locale dédiée

Portabilité gratuite de votre numéro de téléphone (ce service proposé sans supplément vous permet de continuer à recevoir les appels émis vers votre ancien numéro)

Services de messagerie unifiée.

Options payantes

Prime Video : regardez des milliers de films et séries ainsi que les programmes Amazon Original tels que Borat, The Boys, American Gods ou encore Le Grand Tour. Service disponible en option. Si vous avez déjà un compte Amazon Prime, connectez-vous directement depuis votre Freebox avec vos identifiants.

Netflix : retrouvez l’application Netflix et son catalogue exceptionnel de films et séries depuis Freebox Révolution. Service disponible en option. Si vous avez déjà un compte Netflix, connectez-vous directement depuis votre Freebox avec vos identifiants.

CANAL+ : la seule offre réunissant sport en direct, cinéma ultra récent et séries en exclusivité.