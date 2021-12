Free offre de nouveau le service Disney+ durant 6 mois, mais il faut se dépêcher

L’offre Disney+ est de nouveau offert durant 6 mois, si vous validez l’option depuis votre espace abonné Freebox et si vous n’en avez pas encore profité.

Le service Disney+ est disponible sur les Freebox Pop, Mini 4K et récemment Delta et One. Et Free annonce sur son site web qu’il vous offre 6 mois d’accès gratuit, mais cette offre est limitée dans le temps. En effet il faut l’activer votre compte avant le 31 décembre 2021 pout profiter de cette accès gratuit. Cette opération spéciale avait déjà été proposée jusqu’au 30 novembre, c’est donc le moment si vous n’en avez pas profité, que vous soyez ancien ou nouvel abonné.

L’opérateur précise que jusqu’au 31/12/2021, Disney+ est inclus 6 mois puis 8,99€/mois pour “les abonnés Freebox mini 4K, Freebox Pop, Freebox Delta et Freebox One qui ne sont pas déjà abonnés Disney+, sous réserve d’activation du service dans un délai de deux mois à compter de l’activation de la ligne. Disponible en France métropolitaine, sur TV et PC/Mac depuis www.disneyplus.com ou sur tablette et smartphone via l’application Disney+. Création d’un compte auprès de Disney+ nécessaire. Voir conditions sur www.disneyplus.com. ©2021 Disney et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La résiliation prendra effet à la fin de la période de facturation en cours.”

Nous vous rappelons donc comment procéder et profiter de tous les contenus proposés par Disney, mais également du studio Twenty Century Fox, etc.

Souscrire depuis son espace abonné

Première possibilité : activer l’option depuis votre navigateur en passant par votre espace abonné Freebox. Une fois vos identifiants saisis, rendez-vous directement dans la rubrique Télévision. Vous retrouvez maintenant une section Disney+ aux côtés de Netflix et Amazon Prime Video.

Cliquez dessus pour vous retrouver sur une page rappelant l’offre actuelle, suivie d’un bouton “Je souscris”. Cliquez directement dessus. Vous êtes ensuite redirigé vers une page hébergée par Disney+ pour vous créer un compte sur la plateforme. Une fois vos informations saisies, le tour est joué !

Souscrire depuis votre Freebox

Si vous le préférez, vous pouvez effectuer cette manipulation directement depuis votre Freebox. Rendez-vous dans la section “Vidéo à la demande” pour retrouver l’application dédiée au service de Disney.

Munissez vous de votre code d’achat, puis cliquez sur “s’abonner”. Saisissez ensuite votre code et vous pouvez créer votre compte en flashant un QR code sur votre téléviseur.Vous êtes redirigé vers la page d’activation de votre espace abonné, il suffit de suivre la procédure et vous voilà paré pour découvrir la plateforme et son contenu ! Si Free a annoncé la disponibilité du service sur le canal 132 de la Freebox, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’est pas encore disponible. Il est bien sûr également possible de s’identifier directement si vous possédez déjà un compte.