Accessible aux abonnés Freebox, l’Apple TV se met à jour

L’Apple TV passe à TVOS 15.2. Quelques évolutions mais pas de grosses nouveautés au programme.

Avis aux abonnés Freebox ayant fait l’acquisition de l’Apple TV 4K proposée par Free à prix mini, TVOS 15.2 est désormais disponible via une nouvelle mise à jour.

Après l’arrivée de nombreuses nouveautés en septembre puis de la fonction Shareplay fin octobre, le célèbre boîtier de la marque à la pomme se dote d’une nouvelle version de son firmware, laquelle apporte plusieurs légères évolutions. La barre de menus de l’app TV se simplifie, les onglets Films, Séries TV et Enfants disparaissent. Leurs contenus sont désormais à retrouver dans une nouvelle rubrique “Boutique”. Par ailleurs, l’application Photos permet désormais de découvrir une nouvelle façon d’afficher vos souvenirs sur grand écran via un diaporama faisant apparaître les photos dans une rangée. Enfin, de nouveaux économiseurs d’écran font leur apparition, à savoir les vues aériennes de l’Islande et de l’Ecosse.

L’Apple TV 4K nouvelle génération à 96€ chez Free

C’était l’une des surprises de l’été, l’opérateur de Xavier Niel permet à ses nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta de choisir la nouvelle Apple TV 4K comme boîtier principal et aux autres abonnés de l’acquérir au même prix avantageux en multi-tv. Le tarif, 2€/mois pendant 48 mois soit 96€ au lieu de 199€. Il est possible de déclencher l’achat total à tout moment. Pour rappel, il est possible de mettre à jour soi-même ou automatiquement le boîtier de la marque à la pomme dans la section réglages. Il suffit alors de se rendre dans la rubrique “Système” puis “Mise à jour des logiciels”.